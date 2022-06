Calciomercato Torino, trequartisti cercasi: c’è Djuricic sulla lista di Vagnati (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Torino, si cercano trequartisti: Djuricic a zero è un’opzione, ma non è l’unico nome sondato da Vagnati E’ partito il casting per la trequarti. E Ivan Juric ha bisogno di più pedine: al momento, infatti, in rosa figura soltanto il giovane Seck, oltre al lungodegente Edera e al rientrante Verdi ma per entrambi bisognerà discutere del futuro. Il primo acquisto potrebbe essere un gradito ritorno, quel Praet che si è rivelato insostituibile nello scacchiere del tecnico croato, e i colloqui con il Leicester proseguono sui binari giusti. Da via Arcivescovado sono fiduciosi di trovare una quadra al più presto, si va verso il rinnovo del prestito con un riscatto a cifre inferiori rispetto ai 15 milioni di euro richiesti dal club inglese. Il Toro vuole ripartire dal belga, ma non basta: c’è da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022), si cercanoa zero è un’opzione, ma non è l’unico nome sondato daE’ partito il casting per la trequarti. E Ivan Juric ha bisogno di più pedine: al momento, infatti, in rosa figura soltanto il giovane Seck, oltre al lungodegente Edera e al rientrante Verdi ma per entrambi bisognerà discutere del futuro. Il primo acquisto potrebbe essere un gradito ritorno, quel Praet che si è rivelato insostituibile nello scacchiere del tecnico croato, e i colloqui con il Leicester proseguono sui binari giusti. Da via Arcivescovado sono fiduciosi di trovare una quadra al più presto, si va verso il rinnovo del prestito con un riscatto a cifre inferiori rispetto ai 15 milioni di euro richiesti dal club inglese. Il Toro vuole ripartire dal belga, ma non basta: c’è da ...

