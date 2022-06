Beach volley, Mondiale Roma 2022, Paolo Nicolai: “Feeling speciale con il pubblico, pronti ad affrontare le difficoltà” (Di martedì 14 giugno 2022) Ancora una splendida prestazione per la coppia azzurra composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava ai Mondiali di Beach volley che si stanno tenendo a Roma in questi giorni. Il netto successo sugli statunitensi Bourne/Crabb gli permette di assicurarsi il primo posto nel girone, in attesa del sorteggio di domani sera. Il veterano Paolo Nicolai era evidentemente molto felice al termine dell’incontro, come si può evincere dalle parole raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo: “È stato molto bello, è diverso quando puoi condividere le emozioni con il pubblico e quando si riesce a creare questo Feeling speciale. Si crea come un’unica squadra”. Beach volley, Mondiale ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Ancora una splendida prestazione per la coppia azzurra composta dae Samuele Cottafava ai Mondiali diche si stanno tenendo ain questi giorni. Il netto successo sugli statunitensi Bourne/Crabb gli permette di assicurarsi il primo posto nel girone, in attesa del sorteggio di domani sera. Il veteranoera evidentemente molto felice al termine dell’incontro, come si può evincere dalle parole raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo: “È stato molto bello, è diverso quando puoi condividere le emozioni con ile quando si riesce a creare questo. Si crea come un’unica squadra”....

