Ascolti tv lunedì 13 giugno, quanti colpi di scena: disastro per Vespa (Di martedì 14 giugno 2022) Ascolti tv lunedì 13 giugno 2022 – È stata senza dubbio una giornata caratterizzata dagli approfondimenti sulle Amministrative e sul Referendum sulla Giustizia: se ne è parlato molto sin dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata. E non sono mancati i colpi di scena e le cocenti delusioni: le aspettative dei conduttori e dei dirigenti di rete si sono scontrate infatti con la dura realtà. Sembra proprio che gli Italiani ne abbiano le scatole piene dei soliti talk politici: ne è una prova lo Speciale di “Porta a Porta” battuto da “L’Isola dei famosi” e persino da “Report”. Lo speciale del Tg1 ha registrato 690.000 telespettatori, contro i 523mila dello speciale Tg3; 353mila quelli che hanno visto Enrico Mentana, in onda dalle 14.15 alle 20. 232mila invece quelli che hanno preferito seguire lo ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022)tv132022 – È stata senza dubbio una giornata caratterizzata dagli approfondimenti sulle Amministrative e sul Referendum sulla Giustizia: se ne è parlato molto sin dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata. E non sono mancati idie le cocenti delusioni: le aspettative dei conduttori e dei dirigenti di rete si sono scontrate infatti con la dura realtà. Sembra proprio che gli Italiani ne abbiano le scatole piene dei soliti talk politici: ne è una prova lo Speciale di “Porta a Porta” battuto da “L’Isola dei famosi” e persino da “Report”. Lo speciale del Tg1 ha registrato 690.000 telespettatori, contro i 523mila dello speciale Tg3; 353mila quelli che hanno visto Enrico Mentana, in onda dalle 14.15 alle 20. 232mila invece quelli che hanno preferito seguire lo ...

Pubblicità

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di lunedì 13 giugno - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 14/06/2022 — Ascolti italiani di lunedì 13 giugno 2022: 2,2 milioni (19%) per il reality L’isola… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Paperissima Sprint esordisce al di sotto del 15% e NCIS tocca il 7.8%. - News24_it : Ascolti TV | Lunedì 13 Giugno 2022. Vespa floppa (1,1 mln – 7.1%) ma L’Isola non sfonda (2,2 mln – 19%). Fiato -… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 13 Giugno 2022. Vespa floppa (1,1 mln – 7.1%) L’Isola 2,2 mln – 19%. Fiato corto per le maraton… -