“Andrà via da Napoli!” | rivelazione in diretta alla radio ufficiale

"Diego Demme andrà via da Napoli". Lo ha rivelato Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, durante la sua trasmissione "radio Goal" in onda su radio Kiss Kiss Napoli. Il centrocampista tedesco non ha trovato troppo spazio sotto la guida di Luciano Spalletti e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) L'ex Lipsia è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, neo allenatore del Valencia. Il calciatore ha un bel rapporto con il tecnico calabrese, che lo aveva valorizzato sotto la sua gestione. Il Napoli avrebbe chiesto, così come già annunciato nella giornata di ieri da Sportitalia, una cifra che si aggira intorno tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

