Amministrative | Iv | ' area Draghi esiste | unire riformisti'

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Leconfermano quanto già era chiaro:uno spazio politico alternativo all'alleanza con sovranisti e populisti. Uno spazio che ha come riferimento il presidentee le riforme che stiamo insieme portando avanti. No alle polemiche sì a". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

Pubblicità

pinellus : Il più votato alle amministrative del comune di Nola è stato Enzo De Lucia, riferimento della frazione di Polvica (… - rekko15 : RT @mariamacina: Intervista di Emanuele Lauria, “la Repubblica”, 14 giugno 2022. 'Il centro riformista è il vero vincitore di queste elezi… - mariamacina : Intervista di Emanuele Lauria, “la Repubblica”, 14 giugno 2022. 'Il centro riformista è il vero vincitore di quest… - PanareoMarco : @DM_Deluca Il resto è giusto attribuirlo all'area politica di riferimento del candidato stesso. Vero è che, sopratt… - TV7Benevento : **Amministrative: analisi Swg, a Parma e Palermo parte elettori M5S su area Calenda** - -

Corriere della Sera

... alla sua prima prova elettorale, in occasione del primo turno di elezioni, andato ...della credibilità di un progetto che ci vede sempre più protagonisti del panorama politico nell'...commenta Un tifo da stadio, è il caso di dirlo, per le elezionia Sesto San Giovanni . Nelle ore dello spoglio per l'elezione del primo cittadino ...Cardinale ha visitato anche ha l'... Elezioni comunali 2022, Calenda: c’è un’area riformista che riporta la gente a votare Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Le elezioni amministrative hanno confermato che il Pd è la prima forza politica del Paese. E di questo, da dirigente, parlamentare, iscritta e militante non posso che ...Anche in questo caso, un passo politico diverso da quello che i centristi hanno mosso negli altri Comuni: hanno appoggiato un sindaco civico, ma di area centrodestra. “Anche le amministrative di ...