Aereo precipitato, accertamenti sugli stabilizzatori di volo (Di martedì 14 giugno 2022) Nell'indagine della procura di Milano sull'incidente dello scorso 3 ottobre in cui un Aereo privato precipitò alla periferia sud della città su un edificio vuoto causando la morte delle 8 persone che ...

