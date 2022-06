Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 10:30 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTI GLI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DA A1 Roma FIRENZE TRAFFICO BLOCCATO CON CODE PER 6 KM, PER UN SINISTRO AVVENUTO AL KM 521 TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LO SVINCOLO DI PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE, PER IL traffico leggero, CONSIGLIAMO DI Uscire A Fiano Romano seguire le indicazioni per la SALARIA in direzione Passo Corese, percorrere poi la PROVINCIALE 313 per Poggio Mirteto fino ALL’INCROCIO CON la REGIONALE 657 per Stimigliano, con rientro sulla A1 DA Ponzano Romano-Soratte. ALTRO incidente POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, con CODE DAL NODO CON IL RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA MOLTI GLI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DA A1FIRENZE TRAFFICO BLOCCATO CON CODE PER 6 KM, PER UN SINISTRO AVVENUTO AL KM 521 TRA LA DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO DI PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE, PER IL traffico leggero, CONSIGLIAMO DI Uscire A Fianono seguire le indicazioni per la SALARIA in direzione Passo Corese, percorrere poi la PROVINCIALE 313 per Poggio Mirteto fino ALL’INCROCIO CON la REGIONALE 657 per Stimigliano, con rientro sulla A1 DA Ponzanono-Soratte. ALTRO incidente POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, con CODE DAL NODO CON IL RACCORDO ...

