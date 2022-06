Uno schiaffo alla democrazia (Di lunedì 13 giugno 2022) Non si è mai vista una congiura contro una consultazione referendaria come quella che è stata consumata ai danni dell'appuntamento di ieri Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Non si è mai vista una congiura contro una consultazione referendaria come quella che è stata consumata ai danni dell'appuntamento di ieri

La buona novella di Tommasi nella capitale degli ultras neri Uno schiaffo alla politica ottusa. Decisamente più partecipata la questione delle amministrative che riguardavano la sorte anche di città importanti come Palermo, Genova e Verona. Nel capoluogo ... La denuncia di un gruppo di minorenni: "Noi picchiati da quattro poliziotti" Alla richiesta di spiegazioni di uno dei 17enni, un agente gli avrebbe rifilato uno schiaffo dopo avergli risposto in malo modo. A questo punto i ragazzini terrorizzati hanno persino provato a ... ilGiornale.it Uno schiaffo alla democrazia Il governo ha visto bene di fare svolgere la consultazione solo il 12 giugno e basta guardare la storia dei referendum in Italia per scoprire che, salvo poche eccezioni, la durata della votazione su ... Will Smith vuole tornare a recitare: il progetto Ha infatti dato uno schiaffo al comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett Smith. Adesso il divo di Hollywood starebbe cercando di ottenere nuovi ruoli sul ... alla politica ottusa. Decisamente più partecipata la questione delle amministrative che riguardavano la sorte anche di città importanti come Palermo, Genova e Verona. Nel capoluogo ...Alla richiesta di spiegazioni didei 17enni, un agente gli avrebbe rifilatodopo avergli risposto in malo modo. A questo punto i ragazzini terrorizzati hanno persino provato a ... Uno schiaffo alla democrazia Il governo ha visto bene di fare svolgere la consultazione solo il 12 giugno e basta guardare la storia dei referendum in Italia per scoprire che, salvo poche eccezioni, la durata della votazione su ...Ha infatti dato uno schiaffo al comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett Smith. Adesso il divo di Hollywood starebbe cercando di ottenere nuovi ruoli sul ...