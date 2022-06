Ultime Notizie – Pci | l’ex sede di Botteghe Oscure sarà un Hotel di lusso a 5 stelle

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 giugno 2022)del Pci in via dellea Roma diventerà undia 5. Se il contrappasso valesse anche per i simboli, questo di certo ne sarebbe un esempio. Le mura rosso mattone del ‘Bottegone’, antitesi del vicino e candido palazzo della Dc in piazza del Gesù, che per un secolo hanno delimitato i confini di una infuocata lotta politica e il balcone dal quale si affacciò Berlinguer eccitando le speranze della classe operaia, vedranno ora ospitare i turisti che potranno permetterselo. E a fissarli resterà il busto di Antonio Gramsci incastonato nel marmo della parete. L’edificio, di circa 8.000 metri quadri infatti “verrà restaurato e rinnovato – fa sapere Giampaolo Angelucci, presidente della Finanziaria Tosinvest che ne è proprietaria – pur ...