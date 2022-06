Ultime Notizie – Amministrative, Calenda a Letta: “Argine a destre non è proposta politica” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Enrico, ‘Argine alle destre’ non è una proposta politica. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti e Salvini ha governato con il tuo alleato Conte, è davvero poco credibile. Questo non è il nostro modo di concepire la politica perché conduce all’ingovernabilità”. Così Carlo Calenda replica ad Enrico Letta via twitter. “Attorno a noi abbiamo intenzione di costruire coalizioni che non siamo approssimative o aggiustate all’ultimo momento, sulla base dei programmi. Se lo facciamo vincerà la destra”, le parole di Enrico Letta in un video messaggio. “L’unico Argine a evitare la vittoria delle destre è un centrosinistra, un camp progressista attorno al Pd. Noi abbiamo intenzione di assumerci la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Enrico, ‘alle’ non è una. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti e Salvini ha governato con il tuo alleato Conte, è davvero poco credibile. Questo non è il nostro modo di concepire laperché conduce all’ingovernabilità”. Così Carloreplica ad Enricovia twitter. “Attorno a noi abbiamo intenzione di costruire coalizioni che non siamo approssimative o aggiustate all’ultimo momento, sulla base dei programmi. Se lo facciamo vincerà la destra”, le parole di Enricoin un video messaggio. “L’unicoa evitare la vittoria delleè un centrosinistra, un camp progressista attorno al Pd. Noi abbiamo intenzione di assumerci la ...

