Sonoi bambiniin Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, oltre 527 sono stati feriti, secondo l'ufficio del procuratore generale di Kiev citato da Ukrinform. Ieri un bambino di 6 anni è morto ...I MINORI- Sonoi bambiniin Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese, 527 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior ... Uccisi 288 bambini ucraini dall'inizio dell'invasione russa - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sono 288 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, oltre 527 sono stati feriti, secondo l'ufficio del procuratore generale di Kiev citato da Ukrinform. Ieri ...La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano per mettere fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri ru ...