Tennis | Atp Queen' s | forfait di Murray

(Di lunedì 13 giugno 2022) Londra, 13 giu. - (Adnkronos) - Andyha datoal torneo Atp 500 del's di Londra in programma questa settimana. Il 35enne scozzese non ha recuperato dallo stiramento addominale che ha avuto ieri nel corso della finale del 250 di Stoccarda persa contro l'azzurro Matteo Berrettini. Al posto dell'ex numero 1 del mondo è stato ripescato come lucky loser lo statunitense Denis Kudla, che nella giornata di domani affronterà l'italiano Lorenzo Sonego.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA, BERRETTINI VINCE IL TORNEO Battuto in finale Murray 6-4, 5-7, 6-3 ??… - Eurosport_IT : Dimmi che sei italiano, senza dirmelo ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | … - Eurosport_IT : Fratellanza ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | #Berrettini | #Tennis - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #AtpQueens2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 14 giugno con #Berrettini e #Sonego - solounastella : RT @sportli26181512: Jannik Sinner torna all'Atp di Eastbourne: l'annuncio su Instagram: Jannik Sinner rientrerà nel torneo Atp di Eastbour… -

Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 13 giugno 2022Non c'è pace per i tennisti azzurri in questo 2022. Rientra Berrettini e si ferma Lorenzo Musetti, costretto al ritiro al primo turno del torneo del Queen's a Londra mentre stava giocando il primo ...Londra, 13 giu. - (Adnkronos) - Andy Murray ha dato forfait al torneo Atp 500 del Queen's di Londra in programma questa settimana. Il 35enne scozzese non ha recuperato dallo stiramento addominale che ...Andy Murray ha dovuto comunicare il suo forfait dall'ATP 500 del Queen's per via dell'infortunio addominale palesatosi già durante la finale di Stoccarda ...