Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: la madre di Gerry si scusa con Shirin

Nuovi intrecci attendono i fan di Tempesta d'amore, ma le trame qui presenti riguardano quelle che verranno trasmesse nel mese di luglio in Germania. Quindi in Italia bisognerà pazientare un po' di tempo prima di scoprire le avventure di Josie e di sua madre Yvonne. Proprio quest'ultima capitolerà a Erik. Mentre i due si prepareranno a trascorrere la loro prima notte insieme da coppia, qualcosa andrà storta! Intanto per Josie giungeranno delle brutte notizie a causa di Constanze. Shirin e Helene avranno una discussione, che porteranno la madre di Gerry e Max a capitolare.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Paul e la spiacevole notizia per Josie

Constanze, mossa da un sentimento di paura e gelosia, cercherà di rovinare Josie al fine di mandarla ...

