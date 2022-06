Tatuaggi via con un cerotto. La biotecnologia in aiuto di chi si pente del tattoo (Di lunedì 13 giugno 2022) Nomi, fiori, simboli tribali, date, versi in rima. Ma anche riproduzioni più o meno grandi di opere d'arte, geroglifici e animali dai mille colori. Tatuaggi disegnati per sempre su arti, schiene e décolleté, in faccia o in zone imperscrutabili. Due persone su 10, però, alla lunga si pentono. Almeno secondo l'Istituto superiore di sanità che ha calcolato che il 12,8 per cento degli italiani è tatuata. Dunque, che fare? C'è chi copre i tattoo con altri più scuri o chi si affida al laser che comunque lascia cicatrici. Così 4 studenti e dottorandi di biologia computazionale dell'università di Trento si sono messi d'ingegno, realizzando il primo e unico cerotto biotecnologico in grado di rimuovere completamente i Tatuaggi con poca spesa e zero dolore. Idea che conquistato BioInItaly, il percorso di coaching di Intesa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Nomi, fiori, simboli tribali, date, versi in rima. Ma anche riproduzioni più o meno grandi di opere d'arte, geroglifici e animali dai mille colori.disegnati per sempre su arti, schiene e décolleté, in faccia o in zone imperscrutabili. Due persone su 10, però, alla lunga si pentono. Almeno secondo l'Istituto superiore di sanità che ha calcolato che il 12,8 per cento degli italiani è tatuata. Dunque, che fare? C'è chi copre icon altri più scuri o chi si affida al laser che comunque lascia cicatrici. Così 4 studenti e dottorandi di biologia computazionale dell'università di Trento si sono messi d'ingegno, realizzando il primo e unicobiotecnologico in grado di rimuovere completamente icon poca spesa e zero dolore. Idea che conquistato BioInItaly, il percorso di coaching di Intesa ...

