Stenghele di Pietro Negri vince l'Act3 della RS21 Cup Yamamay (Di lunedì 13 giugno 2022) Sorride a Pietro Negri l'Act3 della "RS21 Cup Yamamay" di vela disputato in Adriatico nelle acque di Rimini. L'armatore di Stenghele, timonato da Giovanni Meloni (con Niccolò Bianchi e Camilla Cordero di Montezemolo a completare il team), ha infatti vinto anche la tappa romagnola, con l'impeccabile regia dello Yacht Club Rimini, andando a conquistare cinque delle otto prove disputate con vento in calando e onda formata. La conferma di Stenghele, la barca da battere Una conferma che l'Open "Stenghele" (Circolo Vela Torbole) sarà la barca da battere nella corsa alla conquista della "RS21 Cup Yamamay" giunta ormai alla rush finale con gli ultimi due Act a Malcesine (29- 31 luglio) e dal ...

