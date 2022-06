Sindrome Ramsay Hunt, cos’è la malattia provoca una paralisi facciale a Justin Bieber: “Causata dalla riattivazione del virus Varicella-zoster” (Di lunedì 13 giugno 2022) Per i fans è stato uno shock. La pop star Justin Bibier ha confessato di soffrire della Sindrome di Ramsay Hunt che gli provoca una paralisi facciale. Una patologia con risvolti particolarmente invalidanti. “La Sindrome di Ramsay Hunt è espressione della riattivazione del virus Varicella-zoster. Si tratta infatti dello stesso virus che, nelle persone che hanno contratto la Varicella, non viene eliminato ma rimane dormiente nei gangli sensitivi del sistema nervoso e può riattivarsi in presenza di alcuni fattori di rischio”, spiega la professoressa Antonella Castagna, primario Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Per i fans è stato uno shock. La pop starBibier ha confessato di soffrire delladiche gliuna. Una patologia con risvolti particolarmente invalidanti. “Ladiè espressione delladel. Si tratta infatti dello stessoche, nelle persone che hanno contratto la, non viene eliminato ma rimane dormiente nei gangli sensitivi del sistema nervoso e può riattivarsi in presenza di alcuni fattori di rischio”, spiega la professoressa Antonella Castagna, primario Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS ...

