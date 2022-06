"Sgorbio senza collo". Ida Platano insulta, choc a Uomini e Donne: chi finisce nel mirino (Di lunedì 13 giugno 2022) Paura e, forse, qualche sospetto. Per Ida Platano è una brutta situazione. Cosa accade a Uomini e Donne? Ora ve lo sveliamo. Andiamo per gradi. A causa degli haters, Ida Platano di Uomini e Donne sta vivendo una bruttissima situazione. Tra l'altro lei, che non è l'unica a dover fare i conti con gli odiatori seriali, viene minacciata di morte. Parole troppo pesanti nei suoi confronti. E ora la donna si sente per davvero perseguitata perché lei stessa pubblica alcuni screenshot di un account che da circa un mese l'avrebbe contattata con offese pesantissime. Sembra che la Platano sia intenzionata a procedere per le vie legali. Ora, però, la dama del Trono Over di UeD è particolarmente infastidita per l'ultimo contenuto ricevuto. “Guida senza fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Paura e, forse, qualche sospetto. Per Idaè una brutta situazione. Cosa accade a? Ora ve lo sveliamo. Andiamo per gradi. A causa degli haters, Idadista vivendo una bruttissima situazione. Tra l'altro lei, che non è l'unica a dover fare i conti con gli odiatori seriali, viene minacciata di morte. Parole troppo pesanti nei suoi confronti. E ora la donna si sente per davvero perseguitata perché lei stessa pubblica alcuni screenshot di un account che da circa un mese l'avrebbe contattata con offese pesantissime. Sembra che lasia intenzionata a procedere per le vie legali. Ora, però, la dama del Trono Over di UeD è particolarmente infastidita per l'ultimo contenuto ricevuto. “Guidafare ...

