Sgominata a Napoli banda di narcos | guidata da feritori Noemi

Pubblicità

rep_napoli : Sgominata a Napoli banda di narcos guidata dai responsabili del ferimento di Noemi [aggiornamento delle 10:53] - zazoomblog : Sgominata a Napoli banda di narcos era guidata dai feritori Noemi - #Sgominata #Napoli #banda #narcos - anteprima24 : ** Sgominata a ##Napoli #Banda di #Narcos, era guidata dai #Feritori #Noemi ** - LiberoCittadArm : Camorra, furti d'auto. 'Sgominata' dai carabinieri una banda di 'razziatori': 5 arresti tra Napoli, Giugliano e San… - GDS_it : Sgominata una banda di contrabbandieri di sigarette a Palermo: 11 arresti e beni sequestrati per oltre 2 milioni e… -

Era guidata dai fratelli Armando e Antonio Del Re, coinvolti nel ferimento della piccola Noemi, colpita durante un agguato il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a, la banda di narcosdalla Guardia di Finanza che coordinata dalla Procura diha eseguito oggi dieci misure cautelari (otto arresti in carcere, un arresto ai domiciliari e un ...Questo il salario di un uomo incaricato dalla presunta banda,stamattina dalla guardia di ...da riempire 52 pagine di capi d'imputazione - sarebbero arrivate in pochi mesi a Palermo daSgominato a Napoli il gruppo criminale Del Re, che fa capo ai due fratelli Armando, alias A’Pacchiana, e Antonio, ritenuti responsabili dell'agguato del 3 maggio 2019 a piazza Nazionale, ai danni di S ...NAPOLI – Era guidata dai fratelli Armando e Antonio Del Re, coinvolti nel ferimento della piccola Noemi, colpita durante un agguato il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a Napoli, la banda di narcos sg ...