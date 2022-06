Roma, Matic è sbarcato a Ciampino: ora visite mediche e firma (Di lunedì 13 giugno 2022) Nemanja Matic è sbarcato in Italia. Il centrocampista serbo è infatti atterrato a Ciampino, ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma, che lo ha ingaggiato dopo che il classe ’88 si era liberato a parametro zero dal Manchester United. Ora il gigante serbo è atteso a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito, prima di trasferirsi a Trigoria per apporre la propria firma sul contratto annuale da 4.2 milioni di euro (bonus compresi), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze nella prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Nemanjain Italia. Il centrocampista serbo è infatti atterrato a, ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla, che lo ha ingaggiato dopo che il classe ’88 si era liberato a parametro zero dal Manchester United. Ora il gigante serbo è atteso a Villa Stuart per effettuare ledi rito, prima di trasferirsi a Trigoria per apporre la propriasul contratto annuale da 4.2 milioni di euro (bonus compresi), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze nella prossima stagione. SportFace.

