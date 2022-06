Referendum sulla giustizia, esito scontato. Italiani brava gente? Aveva ragione Draghi, non è un dogma (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi dicesse di essere rimasto meravigliato dell’esito del Referendum, o negli ultimi mesi è vissuto in una di quelle isole agli antipodi del Paese, neppure riportate sul mappamondo o, più probabilmente, pur se informato, avendo ben altro a cui pensare al momento, ritiene che da solo tanto basti e avanzi. Certo è che una popolazione che (non) si è recata alle urne per manifestare direttamente il suo pensiero su un problema così importante quale è la riforma della giustizia, in ragione di meno della quinta parte degli ammessi al voto, non ha dato certo prova di grande senso civico, inteso quest’ultimo con forte rigore etimologico. Probabilmente chi crocifisse all’epoca il premier Draghi che sosteneva che “Italiani brava gente” non era un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi dicesse di essere rimasto meravigliato dell’del, o negli ultimi mesi è vissuto in una di quelle isole agli antipodi del Paese, neppure riportate sul mappamondo o, più probabilmente, pur se informato, avendo ben altro a cui pensare al momento, ritiene che da solo tanto basti e avanzi. Certo è che una popolazione che (non) si è recata alle urne per manifestare direttamente il suo pensiero su un problema così importante quale è la riforma della, indi meno della quinta parte degli ammessi al voto, non ha dato certo prova di grande senso civico, inteso quest’ultimo con forte rigore etimologico. Probabilmente chi crocifisse all’epoca il premierche sosteneva che “” non era un ...

Pubblicità

riotta : Dopo la sconfitta, telefonatissima, dei disgraziati referendum sulla giustizia vi spiegheranno che nei tribunali it… - fattoquotidiano : I referendum sulla giustizia affondano. E il tonfo ha le dimensioni di un disastro: l’affluenza definitiva si ferma… - fattoquotidiano : REFERENDUM GIUSTIZIA, UNA DEBACLE STORICA Per i 5 quesiti affluenza al 18%: la più bassa di sempre - Tsanlicandro : RT @marioturco_m5s: Etica pubblica e legalità sono valori irrinunciabili per il @Mov5Stelle, anche in rapporto al #referendum sulla giustiz… - ClodiaMM : RT @convivioblog: Qualcuno dica a Salvini che i referendum sulla giustizia erano dei radicali a cui si è aggiunta la Lega e che, come al so… -