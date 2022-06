Referendum, Renzi chiede rispetto per il popolo del Sì: "L'ironia? Fino a ieri silenzio di tomba" (Di lunedì 13 giugno 2022) Il leader di Italia Viva riparte dai sette milioni di sì: "Continueremo la battaglia per una giustizia giusta e daremo loro una casa seria e decisiva per il futuro del Paese". L'ironia sul flop? "Fino a ieri i media stavano zitti" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Il leader di Italia Viva riparte dai sette milioni di sì: "Continueremo la battaglia per una giustizia giusta e daremo loro una casa seria e decisiva per il futuro del Paese". L'sul flop? "i media stavano zitti"

