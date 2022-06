Referendum 12 giugno 2022: affluenza bassa e quorum non raggiunto. Quanto è costato e cosa succede ora? (Di lunedì 13 giugno 2022) Referendum 12 giugno 2022: come era da aspettarsi, c’è stata un’affluenza bassa e dunque il quorum necessario non è stato raggiunto. Inoltre, da non tralasciare i costi che ci sono stati per organizzare e mettere in moto tutta la macchina. Referendum 12 giugno 2022: affluenza bassa e quorum non raggiunto I cinque Referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il 50% del quorum dei partecipanti e quindi la consultazione è nulla, secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. L’affluenza al voto definitiva per i Referendum è stata del 20,8%. Il “Sì” avanti in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022)12: come era da aspettarsi, c’è stata un’e dunque ilnecessario non è stato. Inoltre, da non tralasciare i costi che ci sono stati per organizzare e mettere in moto tutta la macchina.12nonI cinquesulla giustizia non hannoil 50% deldei partecipanti e quindi la consultazione è nulla, secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. L’al voto definitiva per iè stata del 20,8%. Il “Sì” avanti in ...

