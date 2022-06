Ozzy Osbourne si sottoporrà a un importante intervento chirurgico che "determinerà il resto della sua vita" (Di lunedì 13 giugno 2022) Ozzy Osbourne si sottoporrà a un'operazione molto importante che 'determinerà il resto della sua vita', secondo quanto rivelato di recente da sua moglie Sharon Osbourne. Ozzy Osbourne sarà sottoposto a una "importante intervento chirurgico" durante la giornata di oggi, secondo quanto rivelato da sua moglie Sharon durante una recente apparizione nel suo programma televisivo britannico intitolato Talk TV. Ozzy ha combattuto con una serie di problemi al collo per quasi due decenni a seguito di un incidente in quad e, anche se la natura specifica della procedura medica non è ancora stata svelata, si pensa che l'operazione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022)sia un'operazione moltoche 'ilsua', secondo quanto rivelato di recente da sua moglie Sharonsarà sottoposto a una "" durante la giornata di oggi, secondo quanto rivelato da sua moglie Sharon durante una recente apparizione nel suo programma televisivo britannico intitolato Talk TV.ha combattuto con una serie di problemi al collo per quasi due decenni a seguito di un incidente in quad e, anche se la natura specificaprocedura medica non è ancora stata svelata, si pensa che l'operazione ...

