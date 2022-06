Napoli | c’è la fila per Gaetano | spunta un nuovo club

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo la grandissima stagione con la Cremonese, Gianlucaè seguito sia da squadre di Serie A che di Serie B. Dopo essere stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A della Cremonese, Gianlucaè diventato tra i calciatori delpiù ricercati sul mercato. A seguire il giovane centrocampista del 2000, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

_Carabinieri_ : Napoli: alla presenza del Cte Gen dell'Arma #GenLuzi, il Gen. D. Andrea Rispoli, nuovo Cte Interregionale… - gippu1 : Statistiche Inutili sul Tempo che Passa: negli stessi minuti in cui Rafa Nadal vinceva il suo Roland Garros n.1, il… - BarattoGiuseppe : @annatrieste Comincio.a pensare che tutto questo odio ingiustificato sia di infiltrati tifosi Baresi che vorrebbero… - glosscrown : c'è un universo alternativo dove jungkook è di napoli è diventato un famoso cantante neomelodico e viene regolarmen… - Catello44689633 : @natonel52 @Carloalvino @kkoulibaly26 @ilgiornale @sscnapoli C'entra c'entra, il Calcio Napoli è Napoli e ha il dov… -

Affaritaliani.it

Covid Campania, il bollettino del 12 giugno: 1.920 casi e un decesso, 13 giugno 2022 - Diminuiscono i test nel fine settimana e come ricaduta scende anche il numero di casi quotidiani. Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati ...Alla missione l'Italia collabora anche con il Data Processing and Analysis Consortium (Dpac), con le sue sedi a Bologna, Catania, Milano, Firenze,, Padova, Roma, Teramo e Torino; l'industria ... Calcio: Zielinski, 'ho ancora due anni di contratto con il Napoli e voglio restare'