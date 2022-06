Mertens lascia Napoli: De Laurentiis risponde con un colpo ad effetto (Di lunedì 13 giugno 2022) Dries Mertens ha messo fine al suo rapporto con il Napoli. Il giocatore belga ha dal ritiro della Nazionale ha fatto sapere che da Napoli nessuno lo ha chiamato per il rinnovo. L’addio appare oramai definitivo, a meno di clamorosi ed inaspettati colpi di scena. La storia tra Mertens e Napoli poteva finire meglio, non fosse altro per i 148 gol messi a segno con la maglia azzurra. Ma alla fine l’accordo economico non c’è stato e le strade sono prossime alla separazione. Deulofeu sostituto Mertens al Napoli In questi giorni il Napoli si è cautelato con il sostituto di Mertens che è Gerard Deulofeu. Da Napolipiu abbiamo sempre detto, fin dal primo momento, che il giocatore spagnolo era da considerare un alternativa al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Driesha messo fine al suo rapporto con il. Il giocatore belga ha dal ritiro della Nazionale ha fatto sapere che danessuno lo ha chiamato per il rinnovo. L’addio appare oramai definitivo, a meno di clamorosi ed inaspettati colpi di scena. La storia trapoteva finire meglio, non fosse altro per i 148 gol messi a segno con la maglia azzurra. Ma alla fine l’accordo economico non c’è stato e le strade sono prossime alla separazione. Deulofeu sostitutoalIn questi giorni ilsi è cautelato con il sostituto diche è Gerard Deulofeu. Dapiu abbiamo sempre detto, fin dal primo momento, che il giocatore spagnolo era da considerare un alternativa al ...

