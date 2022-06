LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga, c’è Leonardo Basso. Gruppo a 3’20” (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Matt Holmes (Lotto Soudal), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) sono i corridori più temibili per la maglia gialla e distano tutti e tre 1’01” da Sephen Williams. 14.20 Superate in questo momento le due ore di gara, media pari a 44,2 km/h. 14.17 In Gruppo tirano gli uomini del leader della generale (Bahrain-Victorious). Distacco abbastanza contenuto intorno ai 3’30”. 14.14 Sono dieci gli attaccanti di giornata, nello specifico Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Joel Suter (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Matt Holmes (Lotto Soudal), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) sono i corridori più temibili per la maglia gialla e distano tutti e tre 1’01” da Sephen Williams. 14.20 Superate in questo momento le due ore di gara, media pari a 44,2 km/h. 14.17 Intirano glidel leader della generale (Bahrain-Victorious). Distacco abbastanza contenuto intorno ai 3’30”. 14.14 Sonogli attaccanti di giornata, nello specifico Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost),(Astana-Qazaqstan), Joel Suter (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Simon Vitzthum ...

