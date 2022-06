Il giallo dei “bagnini assenti” e la morte della piccola Vittoria Scarpa a Torre Annunziata (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima l’allarme della madre, poi l’inizio delle ricerche e il tragico ritrovamento in mare: la piccola Vittoria Scarpa (5 anni) è morta sabato pomeriggio a Torre Annunziata. La bambina si trovava in spiaggia insieme alla famiglia, prima che quest’ultima perdesse le sue tracce. Poi il tragico ritrovamento, oltre due ore dopo. In fin di vita, in mare. A circa 80 metri dal bagnasciuga, di fronte a una delle tante Torrette di avvistamento presenti in spiaggia. La bimba è morta poco dopo, in Ospedale. I suoi polmoni si erano riempiti di acqua e le impedivano di respirare. Ora sul suo corpicino saranno effettuati tutti gli esami autoptici. Nel frattempo, però, ci sono versioni contrastanti sulla presenza o meno dei bagnini durante le fasi che hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima l’allarmemadre, poi l’inizio delle ricerche e il tragico ritrovamento in mare: la(5 anni) è morta sabato pomeriggio a. La bambina si trovava in spiaggia insieme alla famiglia, prima che quest’ultima perdesse le sue tracce. Poi il tragico ritrovamento, oltre due ore dopo. In fin di vita, in mare. A circa 80 metri dal bagnasciuga, di fronte a una delle tantette di avvistamento presenti in spiaggia. La bimba è morta poco dopo, in Ospedale. I suoi polmoni si erano riempiti di acqua e le impedivano di respirare. Ora sul suo corpicino saranno effettuati tutti gli esami autoptici. Nel frattempo, però, ci sono versioni contrastanti sulla presenza o meno deidurante le fasi che hanno ...

