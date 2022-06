Il comunismo è roba da ricchi. Ex sede del Pci diventerà un hotel di lusso (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – È una dura legge del contrappasso quella che ha colpito il palazzo di via delle Botteghe Oscure a Roma che ospitava la storica sede del Partito Comunista Italiano. Quella che una volta era la direzione nazionale del Pci diventerà un hotel di lusso. Ma tanto si sa, il proletariato si è venduto per un piatto di lenticchie. Da Gramsci al turismo di lusso Il palazzo di Botteghe Oscure con il suo mattone ovviamente rossissimo è simbolo di una stagione politica che ormai non c’è più. Un tempo che sembra lontanissimo, fatto di ideali e passioni. Chissà cosa penserà il turista di turno, almeno uno di quei pochi che se lo potrà permettere, quando si ritroverà di fronte lo sguardo torvo e severo del busto di Antonio Gramsci. Ad annunciare la trasformazione dell’edificio in un albergo a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – È una dura legge del contrappasso quella che ha colpito il palazzo di via delle Botteghe Oscure a Roma che ospitava la storicadel Partito Comunista Italiano. Quella che una volta era la direzione nazionale del Pciundi. Ma tanto si sa, il proletariato si è venduto per un piatto di lenticchie. Da Gramsci al turismo diIl palazzo di Botteghe Oscure con il suo mattone ovviamente rossissimo è simbolo di una stagione politica che ormai non c’è più. Un tempo che sembra lontanissimo, fatto di ideali e passioni. Chissà cosa penserà il turista di turno, almeno uno di quei pochi che se lo potrà permettere, quando si ritroverà di fronte lo sguardo torvo e severo del busto di Antonio Gramsci. Ad annunciare la trasformazione dell’edificio in un albergo a ...

