Gigi D'Alessio e Lda protagonisti di uno show: dove e quando (Di lunedì 13 giugno 2022) Gigi D'Alessio torna ad essere protagonista della scena televisiva. Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, è stato omaggiato con uno show tutto suo, che sarà trasmesso in tv nei prossimi giorni. Lo show di Gigi D'Alessio: dove e quando vederlo Si intitola Gigi - Uno come te, 30 anni insieme il nuovo show del popolare cantante, che sul palco accoglierà tante persone che ha incrociato nella sua vita musicale. Ci saranno anche Amadeus (prossimo conduttore del Festival di Sanremo), Fiorello, ed ancora Clementino e Vanessa Incontrada. L'appuntamento con lo show dedicato all'ex compagno di Anna Tatangelo è quindi il 17 giugno in prima serata su Rai 1. Lda canta insieme al padre Gigi ...

