GABRIELE MARCHETTI: "DOPO CIAO DARWIN SONO TETRAPLEGICO. BONOLIS? MAI SENTITO"

GABRIELE MARCHETTI è il concorrente di CIAO DARWIN rimasto TETRAPLEGICO DOPO essere scivolato sui rulli durante la prova del Genodrome. Lo show di Canale 5 dovrebbe tornare nella primavera 2023 senza quella prova che ha cambiato la vita di GABRIELE. "Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto", ha confessato al Corriere. Paolo BONOLIS non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Qualcuno della produzione all'inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si SONO messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci SONO stati altri contatti.

