Fuga dai seggi, alla democrazia non crediamo più (Di lunedì 13 giugno 2022) Non ci crediamo più. Nel giorno che seppellisce, da noi, il referendum, in Francia, per le elezioni politiche, va a votare meno della metà degli elettori. Per i nostri sindaci, l’autorità che tutti conoscono, la più vicina ai problemi quotidiani, la più controllabile, vota un italiano su due. La democrazia, la più grande conquista politica della storia si spegne nell’indifferenza, celebrata nelle occasioni rituali, come la messa in chiese di stupefacente bellezza, sempre più deserte. La parola si spezza perché se ne è spezzato il significato. Il demos, il popolo se ne va mestamente da una parte, il krateo, il comando, la guida, da un’altra. Era uno degli approdi definitivi, insieme al capitalismo, al liberismo, la stazione in cui il treno della storia avrebbe esalato il suo fischio finale. Poco avevamo riflettuto sul suo svilupparsi, da ristretto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Non cipiù. Nel giorno che seppellisce, da noi, il referendum, in Francia, per le elezioni politiche, va a votare meno della metà degli elettori. Per i nostri sindaci, l’autorità che tutti conoscono, la più vicina ai problemi quotidiani, la più controllabile, vota un italiano su due. La, la più grande conquista politica della storia si spegne nell’indifferenza, celebrata nelle occasioni rituali, come la messa in chiese di stupefacente bellezza, sempre più deserte. La parola si spezza perché se ne è spezzato il significato. Il demos, il popolo se ne va mestamente da una parte, il krateo, il comando, la guida, da un’altra. Era uno degli approdi definitivi, insieme al capitalismo, al liberismo, la stazione in cui il treno della storia avrebbe esalato il suo fischio finale. Poco avevamo riflettuto sul suo svilupparsi, da ristretto ...

