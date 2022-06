Flop di Adinolfi a Ventotene, alle comunali prende 0 voti: «Non mi ha votato nemmeno il mio cane» (Di lunedì 13 giugno 2022) Pessimo risultato per Mario Adinolfi e il suo Popolo della Famiglia a Ventotene. Il fondatore del partito conservatore di ispirazione cristiana ha preso 0 voti alle elezioni comunali svoltesi nell’isola pontina, dove si era candidato a sindaco al grido di «a Ventotene non si fanno più figli». A vincere è stato Carmine Caputo di Insieme per Ventotene, eletto con il 55% dei voti (274). Secondo Gerardo Santamauro di Uniti per il bene di Ventotene (233) e terzo Luca Vittori, candidato del Partito Gay per i diritti Lgbtq+ che ha fatto poco meglio di Adinolfi prendendo appena un voto. «Niente, a Ventotene non mi ha votato neanche il mio cane», ha scritto ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Pessimo risultato per Marioe il suo Popolo della Famiglia a. Il fondatore del partito conservatore di ispirazione cristiana ha preso 0elezionisvoltesi nell’isola pontina, dove si era candidato a sindaco al grido di «anon si fanno più figli». A vincere è stato Carmine Caputo di Insieme per, eletto con il 55% dei(274). Secondo Gerardo Santamauro di Uniti per il bene di(233) e terzo Luca Vittori, candidato del Partito Gay per i diritti Lgbtq+ che ha fatto poco meglio dindo appena un voto. «Niente, anon mi haneanche il mio», ha scritto ...

