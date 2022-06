F1, tutti i problemi di affidabilità accusati dalla Ferrari nel 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) La Ferrari lascia Baku con il morale letteralmente sotto i tacchi. L’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 ha visto un doppio pesantissimo ritiro per le vetture con il Cavallino Rampante sulla fiancata, che hanno nuovamente lasciato strada libera alle Red Bull, capaci di piazzare una importante doppietta che, da un lato, fa volare Max Verstappen nella classifica piloti, dall’altra spedisce la scuderia di Milton Keynes addirittura a +80 nei confronti della Ferrari nella graduatoria costruttori. Una situazione che, fino a poche settimane fa, sembrava davvero lontanissima. Al termine del Gran Premio di Australia, dopotutto, Charles Leclerc aveva centrato il secondo successo in tre gare, portando il suo margine a +46 nei confronti del campione del mondo in carica. Dopo sole 5 uscite, la situazione vede “Super Max” ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Lalascia Baku con il morale letteralmente sotto i tacchi. L’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Unoha visto un doppio pesantissimo ritiro per le vetture con il Cavallino Rampante sulla fiancata, che hanno nuovamente lasciato strada libera alle Red Bull, capaci di piazzare una importante doppietta che, da un lato, fa volare Max Verstappen nella classifica piloti, dall’altra spedisce la scuderia di Milton Keynes addirittura a +80 nei confronti dellanella graduatoria costruttori. Una situazione che, fino a poche settimane fa, sembrava davvero lontanissima. Al termine del Gran Premio di Australia, dopotutto, Charles Leclerc aveva centrato il secondo successo in tre gare, portando il suo margine a +46 nei confronti del campione del mondo in carica. Dopo sole 5 uscite, la situazione vede “Super Max” ...

