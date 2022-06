Elezioni Francia: testa a testa Macron - Melenchon. Astensione record al 52,4% (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel primo turno delle legislative la coalizione di sinistra Nupes insidia Ensemble, che si ferma al 25,7%. Il Presidente uscente vede la maggioranza assoluta a forte rischio e invita il suo campo all'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel primo turno delle legislative la coalizione di sinistra Nupes insidia Ensemble, che si ferma al 25,7%. Il Presidente uscente vede la maggioranza assoluta a forte rischio e invita il suo campo all'...

