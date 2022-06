Conte: 'Non riusciamo a condividere le difficoltà delle famiglie. M5s non riesce a stare nei territori' (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Non abbiamo ancora i delegati territoriali, non abbiamo strumenti efficaci per dialogare con i territori. Questo rallentamento è dovuto anche a passaggi interni delicati durante le quirinarie e alla ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Non abbiamo ancora i delegatiali, non abbiamo strumenti efficaci per dialogare con i. Questo rallentamento è dovuto anche a passaggi interni delicati durante le quirinarie e alla ...

Pubblicità

HuffPostItalia : M5s, requiem per Giuseppe Conte: il Movimento non c'è più - Giorgiolaporta : Dite quello che volete ma io trovo più dignitosi i 0 voti di #Adinolfi a #Ventotene che vedere a #Palermo il #M5S c… - davidallegranti : La sinistra non riesce a fare a meno di Beppe Conte neanche quando Beppe Conte fa a meno di sé stesso - Lucia41194788 : @Rossano26669 @LeonelliG @Azione_it @Piu_Europa @AndreaMarcucci Ma non li mollano perderanno le elezioni insieme a Conte vedrai - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Conte “Dato amministrative non ci soddisfa” - -