Chi sono i sindaci che ce la fanno al primo turno e chi va al ballottaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - È Iniziato alle 14 lo scrutinio delle elezioni amministrative. Le urne chiuse alle 23 di domenica, sono state aperte nei seggi dei circa mille comuni andati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Fari puntati sulle quattro città capoluogo di Regione (Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro) e sulle 22 capoluogo di provincia: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo. A Palermo la proiezione Opinio assegna a Lagalla (centrodestra ) il 44,6% e a Miceli (centrosinistra) il 28,6% Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - È Iniziato alle 14 lo scrutinio delle elezioni amministrative. Le urne chiuse alle 23 di domenica,state aperte nei seggi dei circa mille comuni andati al voto per il rinnovo deie dei consigli comunali. Fari puntati sulle quattro città capoluogo di Regione (Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro) e sulle 22 capoluogo di provincia: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo. A Palermo la proiezione Opinio assegna a Lagalla (centrodestra ) il 44,6% e a Miceli (centrosinistra) il 28,6%

