Borse in rosso in tutta Europa, spread sopra 230 punti (Di lunedì 13 giugno 2022) Listini in rosso in tutta Europa. In avvio di seduta Londra cede lo 0,9%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,43%, Milano il 2 per cento. I livelli sono i minimi dall'inizio di marzo con gli investitori ...

