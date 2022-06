Amministrative 2022, il centrodestra è avanti solo dove è unito (Di lunedì 13 giugno 2022) Il centrodestra va. Eccome<CW-20> se va. Almeno dove si presenta unito. Lo spoglio comincerà oggi alle 14, ma gli exit poll del Consorzio Opinio/Rai su sei Comuni capoluogo al voto (Genova, Verona, Parma, L'Aquila, Catanzaro e Palermo) confermano quanto i leader della coalizione vanno dicendo da mesi: l'unità è un valore. Il problema è realizzarla. E laddove Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, per dinamiche locali, sono andati divisi, il centrodestra fa fatica e, ad eccezione di Catanzaro, al ballottaggio sarà costretto a rincorrere, tentando la rimonta sul centrosinistra. A Genova, L'Aquila e Palermo si profila una vittoria al primo turno per il centrodestra unito. All'ombra della Lanterna, il sindaco uscente Marco Bucci è accreditato dagli exit poll ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilva. Eccome se va. Almenosi presenta. Lo spoglio comincerà oggi alle 14, ma gli exit poll del Consorzio Opinio/Rai su sei Comuni capoluogo al voto (Genova, Verona, Parma, L'Aquila, Catanzaro e Palermo) confermano quanto i leader della coalizione vanno dicendo da mesi: l'unità è un valore. Il problema è realizzarla. E ladFratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, per dinamiche locali, sono andati divisi, ilfa fatica e, ad eccezione di Catanzaro, al ballottaggio sarà costretto a rincorrere, tentando la rimonta sul centrosinistra. A Genova, L'Aquila e Palermo si profila una vittoria al primo turno per il. All'ombra della Lanterna, il sindaco uscente Marco Bucci è accreditato dagli exit poll ...

Pubblicità

RaiNews : Quasi un terzo dei presidenti designati nei 600 #seggi per le amministrative non si è presentato #referendum - Agenzia_Ansa : L'affluenza alle elezioni amministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%. Alle precedenti omologhe era stata d… - ilfoglio_it : Elezioni amministrative 2022 Exit poll #Verona - zazoomblog : Elezioni amministrative: i primi exit poll per i principali comuni e per i referendum - #Elezioni #amministrative:… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Elezioni amministrative: ecco i primi exit poll nelle città al voto -