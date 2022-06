Ai Mondiali in Qatar fuorigioco semiautomatico. Dal 2023 sarà annacquato (Di lunedì 13 giugno 2022) Ai Mondiali in Qatar ci sarà il fuorigioco semiautomatico. Ne scrive anche la Gazzetta dello sport. Funzionerà così: Dieci/dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, tracciano 18 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando la sua posizione in campo. Il numero di “punti-dati” arriverà a 29, aumentando la precisione della rilevazione. Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa: «Stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi». In più, si ricorre all’animazione 3D che aiuterà a visualizzare la risposta del sistema per arbitri e spettatori. Obiettivo: non oltre i 20 secondi per una decisione che la tecnologia comunica al Var ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Aiinciil. Ne scrive anche la Gazzetta dello sport. Funzionerà così: Dieci/dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, tracciano 18 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando la sua posizione in campo. Il numero di “punti-dati” arriverà a 29, aumentando la precisione della rilevazione. Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa: «Stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi». In più, si ricorre all’animazione 3D che aiuterà a visualizzare la risposta del sistema per arbitri e spettatori. Obiettivo: non oltre i 20 secondi per una decisione che la tecnologia comunica al Var ...

