VIDEO | FUORIGIOCO AUTOMATICO (Di domenica 12 giugno 2022) In questi anni abbiamo visto come la tecnologia si sia ritagliata una fetta sempre più grande all’interno del mondo del calcio. Dalla goal line technology si è arrivati alla tanto discussa Var, ma pare che non sia finita qui. Indipendentemente da cosa si deciderà poi per la serie A, pare che la FIFA stia lavorando a una nuova tecnologia da mettere in campo. L’Ifab, garante delle regole, terrà domani una riunione a Doha, per discutere di vari argomenti, tra cui una nuova rivoluzione nel mondo del calcio. Si tratterebbe infatti del rilevamento semiAUTOMATICO del FUORIGIOCO. Per la FIFA si tratta di un argomento definito prioritario, che andrà quindi inserito sicuramente nel campi verdi durante le partite. Una prima prova era stata fatta durante il Mondiale per Club e pare che verrà utilizzata anche durante i prossimi Mondiali di calcio in Qatar, che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022) In questi anni abbiamo visto come la tecnologia si sia ritagliata una fetta sempre più grande all’interno del mondo del calcio. Dalla goal line technology si è arrivati alla tanto discussa Var, ma pare che non sia finita qui. Indipendentemente da cosa si deciderà poi per la serie A, pare che la FIFA stia lavorando a una nuova tecnologia da mettere in campo. L’Ifab, garante delle regole, terrà domani una riunione a Doha, per discutere di vari argomenti, tra cui una nuova rivoluzione nel mondo del calcio. Si tratterebbe infatti del rilevamento semidel. Per la FIFA si tratta di un argomento definito prioritario, che andrà quindi inserito sicuramente nel campi verdi durante le partite. Una prima prova era stata fatta durante il Mondiale per Club e pare che verrà utilizzata anche durante i prossimi Mondiali di calcio in Qatar, che ...

Pubblicità

Peppe3112__ : RT @Peppe3112_: Il Gol annullato a Leao per fuorigioco di Andre Silva ??????????????? - MSpekled : RT @Peppe3112_: Il Gol annullato a Leao per fuorigioco di Andre Silva ??????????????? - CCokina12 : RT @Peppe3112_: Il Gol annullato a Leao per fuorigioco di Andre Silva ??????????????? - Peppe3112_ : Il Gol annullato a Leao per fuorigioco di Andre Silva ??????????????? - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: Non partecipare al voto, solo per invalidarlo, mi sembra l’esempio di peggior causa. Il fuorigioco non mi è mai piaciut… -