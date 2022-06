Va a tagliare la legna, la morte-choc di Roberto: cosa l'ha ucciso, orrore nel giardino di casa (Di domenica 12 giugno 2022) Era andato a tagliare la legna, e lo aveva fatto con il sorriso sulle labbra, Roberto Armellin, un 72enne di Conegliano (Treviso). I lavori all'aria aperta erano la sua passione, ma gli sono costati la morte: l'uomo ha perso il controllo della sega circolare che stava maneggiando e si è reciso l'arteria femorale. Una fatalità che gli ha tolto la vita in poco minuti, con il pensionato che è morto dissanguato nel giardino di casa della madre. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili: non è stata disposta alcuna autopsia, la salma è già stata messa a disposizione dei familiari, che possono così organizzare i funerali. “Con ferite del genere si muore nel giro di due minuti - ha dichiarato il fratello a Il Gazzettino - ma probabilmente Roberto aveva perso i sensi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Era andato ala, e lo aveva fatto con il sorriso sulle labbra,Armellin, un 72enne di Conegliano (Treviso). I lavori all'aria aperta erano la sua passione, ma gli sono costati la: l'uomo ha perso il controllo della sega circolare che stava maneggiando e si è reciso l'arteria femorale. Una fatalità che gli ha tolto la vita in poco minuti, con il pensionato che è morto dissanguato neldidella madre. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili: non è stata disposta alcuna autopsia, la salma è già stata messa a disposizione dei familiari, che possono così organizzare i funerali. “Con ferite del genere si muore nel giro di due minuti - ha dichiarato il fratello a Il Gazzettino - ma probabilmenteaveva perso i sensi ...

