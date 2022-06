Pubblicità

sportli26181512 : Toromania: che rimpianto Gatti: A Wolverhampton, tre anni fa, con l’eliminazione nell’ultimo turno preliminare di E… - sportli26181512 : Toromania: Juric va accontento in fretta. Servono acquisti entro il ritiro non il 31 agosto: Idee, soldi e rapidità… -

Calciomercato.com

Certo, va dettonel girone di andata del campionato appena concluso Milinkovic - Savic era stato autore di buone prestazioni, poi ha cominciato a commettere errori in seriesono costati al ...Certo, poi i verdetti arrivano sempre dal campo e non dalle scrivanie: serve la bravura dell'allenatore, dei giocatori e anche un po' di fortuna per disputare una buona stagionepossa dare ... Toromania: che rimpianto Gatti Il primo acquisto del Torino in vista della prossima stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Gabriel. Ma se anche, per qualsiasi motivo, il suo trasferimento sotto la Mole dovesse saltare a ...Finito il campionato Gleison Bremer è volato nel suo Brasile per le meritate vacanza dopo una stagione in cui ha rasentato la perfezione. Il difensore già ora è uno degli uomini mercato, uno di quei g ...