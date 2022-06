Roma, impazzisce e distrugge in sequenza le macchine parcheggiate in via Aurelio Saffi: arrestato (Di domenica 12 giugno 2022) È successo stanotte in via Aurelio Saffi, tra Trastevere e Monteverde. Un uomo, italiano, classe ’85, è andato in escandescenze distruggendo tutti i finestrini delle auto parcheggiate in fila. L’intento era quello di rubare tutto ciò che trovava all’interno. Leggi anche: Roma, approfittano della folla e scippano i turisti: 14 arresti in 48 ore Cos’è successo I residenti del quartiere sono stati svegliati, intorno alle 3:30 di notte, da rumori fortissimi. Notando il gesto folle dell’uomo, i cittadini hanno allarmato i poliziotti. L’uomo sembrava non si volesse fermare. Puntava ogni macchina parcheggiata e le distruggeva. L’uomo aveva già danneggiato due macchine. Gli agenti, arrivati immediatamente, sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) È successo stanotte in via, tra Trastevere e Monteverde. Un uomo, italiano, classe ’85, è andato in escandescenzendo tutti i finestrini delle autoin fila. L’intento era quello di rubare tutto ciò che trovava all’interno. Leggi anche:, approfittano della folla e scippano i turisti: 14 arresti in 48 ore Cos’è successo I residenti del quartiere sono stati svegliati, intorno alle 3:30 di notte, da rumori fortissimi. Notando il gesto folle dell’uomo, i cittadini hanno allarmato i poliziotti. L’uomo sembrava non si volesse fermare. Puntava ogni macchina parcheggiata e leva. L’uomo aveva già danneggiato due. Gli agenti, arrivati immediatamente, sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, impazzisce e distrugge in sequenza le macchine parcheggiate in via Aurelio Saffi: arrestato - StigmabaseF : Roma Pride 2022, la partenza nel centro della Capitale dopo due anni di attesa - La Stampa: Il corteo del Gay Pride… - zazoomblog : Roma file immense sotto al sole: la Capitale impazzisce (ancora) per la Swatch mania - #immense #sotto #sole:… - CorriereCitta : Roma, file immense sotto al sole: la Capitale impazzisce (ancora) per la Swatch mania - DodoM_1706 : @augustociardi75 Augu ma che te fumi!??? il roma twitteer impazzisce per poco di questi tempi -