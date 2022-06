Referendum giustizia, urne chiuse: ecco i risultati e il quorum (Di domenica 12 giugno 2022) Poteva andare forse diversamente? No, forse. Perché indire le elezioni il 12 di giugno non è mai un grande regalo all’affluenza. Farlo in un giorno solo ancora meno. E per i Referendum il quorum conta. Quindi purtroppo era pienamente prevedibile che sarebbe finita così: i cinque quesiti sulla giustizia non hanno superato lo sbarramento, fermandosi a meno del 25% di affluenza. Tradotto: nulla cambierà, almeno fino alla prossima e difficile riforma parlamentare. I giudici continueranno a poter diventare pm e viceversa. La legge Severino resta in carica. Le norme sulla carcerazione preventiva non cambiano e anche il Csm resta immutato. Un bene? No. Noi abbiamo provato a smuovere gli elettori. I commensali di questa zuppa saranno andati, immaginiamo, diligentemente al voto. Tanti altri no. In fondo i grandi media non hanno praticamente mai ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 giugno 2022) Poteva andare forse diversamente? No, forse. Perché indire le elezioni il 12 di giugno non è mai un grande regalo all’affluenza. Farlo in un giorno solo ancora meno. E per iilconta. Quindi purtroppo era pienamente prevedibile che sarebbe finita così: i cinque quesiti sullanon hanno superato lo sbarramento, fermandosi a meno del 25% di affluenza. Tradotto: nulla cambierà, almeno fino alla prossima e difficile riforma parlamentare. I giudici continueranno a poter diventare pm e viceversa. La legge Severino resta in carica. Le norme sulla carcerazione preventiva non cambiano e anche il Csm resta immutato. Un bene? No. Noi abbiamo provato a smuovere gli elettori. I commensali di questa zuppa saranno andati, immaginiamo, diligentemente al voto. Tanti altri no. In fondo i grandi media non hanno praticamente mai ...

Pubblicità

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - DaBattistini : Fino ad oggi ero favorevole alle adozioni gay di bimbi negli orfanotrofi. Il mondo LGBT ha distrutto i referendu… - Enrico26659481 : @Bohemian_322 Guarda, plebeo, che non sono mai stato populista. Sono per una destra dei migliori = aristocratica I… -