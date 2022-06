Referendum giustizia, è caos: mancano i presidenti, urne chiuse. E la Lega insorge (Di domenica 12 giugno 2022) Non bastava il generale boicottaggio mediatico. Non bastava il voto in un unico giorno in piena estate. Non bastavano gli sgangherati appelli di Luciana Littizzetto. Non bastavano i partiti sfilatisi di fronte alla sfida elettorale dei Referendum. Non bastava il fatto che i quesiti abrogativi sono di non facile comprensione e certo non un argomento pop. Sulla strada dei Referendum sulla giustizia ora ci si mette anche il più incredibile dei fattori: a Palermo mancano infatti una cinquantina di presidenti di seggio, mancanza che di fatto rende impossibile l’apertura delle urne in quelle zone. La questione non è di poco conto. I presidente di seggio avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 ma intorno alle 9 della mattina, dunque due ore dopo, almeno in una cinquantina di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 giugno 2022) Non bastava il generale boicottaggio mediatico. Non bastava il voto in un unico giorno in piena estate. Non bastavano gli sgangherati appelli di Luciana Littizzetto. Non bastavano i partiti sfilatisi di fronte alla sfida elettorale dei. Non bastava il fatto che i quesiti abrogativi sono di non facile comprensione e certo non un argomento pop. Sulla strada deisullaora ci si mette anche il più incredibile dei fattori: a Palermoinfatti una cinquantina didi seggio, mancanza che di fatto rende impossibile l’apertura dellein quelle zone. La questione non è di poco conto. I presidente di seggio avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 ma intorno alle 9 della mattina, dunque due ore dopo, almeno in una cinquantina di ...

