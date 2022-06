Programmi TV di stasera, domenica 12 giugno 2022. A «Non è l’Arena» faccia a faccia tra Giletti e Sallusti (Di domenica 12 giugno 2022) Sallusti vs Giletti - Non è l'Arena Rai1, ore 21.45: Mina Settembre Replica Fiction. 1×05 Onora il padre: Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. Rai2, ore 21.15: Palermo-Padova – Serie C/Lega Pro Finale Calcio. Lo stadio, il Renzo Barbera, è praticamente esaurito da giorni, ancora prima del blitz rosanero nella gara d’andata (1-0 firmato Floriano), che consente al Palermo di giocare per due risultati su tre, ma quella tra rosanero e i biancorossi del Padova è la finale delle finali. Chi andrà in Serie B? La telecronaca è di Giuseppe Galati e Mario Somma, le interviste di Lucio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 giugno 2022)vs- Non è l'Arena Rai1, ore 21.45: Mina Settembre Replica Fiction. 1×05 Onora il padre: Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. Rai2, ore 21.15: Palermo-Padova – Serie C/Lega Pro Finale Calcio. Lo stadio, il Renzo Barbera, è praticamente esaurito da giorni, ancora prima del blitz rosanero nella gara d’andata (1-0 firmato Floriano), che consente al Palermo di giocare per due risultati su tre, ma quella tra rosanero e i biancorossi del Padova è la finale delle finali. Chi andrà in Serie B? La telecronaca è di Giuseppe Galati e Mario Somma, le interviste di Lucio ...

AnnaMancini81 : Stasera in tv lunedì 13 giugno 2022, tutti i programmi in onda - FerdinandoPalo2 : stasera avrò cambiato programmi una cosa come 4 volte - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 12 Giugno 2022 - CasilinaNews : Programmi, film stasera: #guidaTV 12 giugno 2022 - itsbenedettar : Istinto: è arrivato il momento di uscire Cervello: dai, resisti, sai che esci stasera … Istinto: è arrivato il mome… -