Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv oggi in chiaro: canale, orario e diretta streaming gara-3 finale playoff A1 2022 basket (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, sfida valevole come gara-3 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di Scariolo hanno pareggiato i conti nella serie (1-1) vincendo la seconda partita casalinga alla alla Segafredo Arena. Ora sarà l’Olimpia a poter sfruttare il tifo del pubblico di casa, con il confronto che si trasferisce al Mediolanum Forum di Assago. Chi si aggiudicherà la vittoria? La palla a due è in programma alle ore 20:30 di domenica 12 giugno. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, (e in streaming su Rai Play), oltre che per gli abbonati su Eurosport 2 e Discovery +. SEGUI IL LIVE DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per AX Armani ExchangeSegafredo, sfida valevole come-3 delladeidi Serie A1 2021/di. Gli uomini di Scariolo hanno pareggiato i conti nella serie (1-1) vincendo la seconda partita casalinga alla alla Segafredo Arena. Ora sarà l’a poter sfruttare il tifo del pubblico di casa, con il confronto che si trasferisce al Mediolanum Forum di Assago. Chi si aggiudicherà la vittoria? La palla a due è in programma alle ore 20:30 di domenica 12 giugno. La partita sarà visibile intv insu Rai Sport HD, (e insu Rai Play), oltre che per gli abbonati su Eurosport 2 e Discovery +. SEGUI IL LIVE DELLA ...

