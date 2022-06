Mertens è un giocatore che al Napoli ha dato tanto (Di domenica 12 giugno 2022) Breve riflessione su Mertens. Cosa ci ha mai fatto di così scandaloso e di male il calciatore belga? Qualcosa di veramente serio, forse al limite del codice penale ma non detto o denunciato, se si è stesa, da parte del Napolista, una coltre negativa e decisa, senza appello sul suo nome. Ogni pezzo che leggo, ogni riflessione, ogni calcolo su gol fatti in sua presenza e altro (quando poi vengono da noi stessi criticati i logaritmi, gli incroci matematici delle prestazioni dei giocatori sostenendo che non sono e non debbono essere giustamente attendibili e qualificanti) lo mette all’indice. Come fosse il responsabile, se non l’autore, dei mali del Napoli. E quindi andare via, subito. Quale è la colpa? Ha 35 anni? È a fine carriera? Si addebita a lui, fra gli altri, il famoso ammutinamento che costò il posto ad Ancelotti? Forse tutto vero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Breve riflessione su. Cosa ci ha mai fatto di così scandaloso e di male il calciatore belga? Qualcosa di veramente serio, forse al limite del codice penale ma non detto o denunciato, se si è stesa, da parte delsta, una coltre negativa e decisa, senza appello sul suo nome. Ogni pezzo che leggo, ogni riflessione, ogni calcolo su gol fatti in sua presenza e altro (quando poi vengono da noi stessi criticati i logaritmi, gli incroci matematici delle prestazioni dei giocatori sostenendo che non sono e non debbono essere giustamente attendibili e qualificanti) lo mette all’indice. Come fosse il responsabile, se non l’autore, dei mali del. E quindi andare via, subito. Quale è la colpa? Ha 35 anni? È a fine carriera? Si addebita a lui, fra gli altri, il famoso ammutinamento che costò il posto ad Ancelotti? Forse tutto vero ...

