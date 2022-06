Matteo Berrettini a un passo dal rientro da favola | la finale a Stoccarda contro Murray Dove e quando vederla in Tv

Pubblicità

MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seconda finale a Stoccarda. Berrettini + stagione sull'erba = ???? Forza Matteo, vai a prenderti il tuo terzo titolo su questa superficie. Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murray. Le finali sull'erba di Matteo Berrettini ???????? ???? 2019 - Stoccarda ?? ???? 2021 - Queen's ?? ???? 2021 - Wimbledon ? ???? 2022 - Stoccarda

Per coronare un rientro da favola,dovrà battere anche Andy Murray . Dopo quasi tre mesi di stop per infortunio , il tennista romano conquista subito una finale, quella degli ATP di Stoccarda , torneo che gli regalò ...Poi d'altronde, una volta che sei in finale vuoi sempre vincere' Alexander Zverev operato con successo: 'È stata la scelta migliore'parla prima dell'esordio: 'Ho mandato un ...Per coronare un rientro da favola, Matteo Berrettini dovrà battere anche Andy Murray. Dopo quasi tre mesi di stop per infortunio, il tennista romano conquista subito una ...Per Matteo se vincerà il torneo battendo Murray non solo in palio altri 100 punti oltre i 150 già conquistati, ma la consapevolezza di essere tornato quello di prima ...