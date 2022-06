LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: Jeremy Seewer si prende gara -2. Tim Gajser vince la tappa tedesca del Mondiale (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! LA CLASSIFICA DEL Mondiale 1. Tim Gajser (Slo) Yamaha 485 pti 2. Jeremy Seewer (Svi) Yamaha 384 pti 3. Jorge Prado (Esp) Gasgas 366 pti 4. Maxime Renaux (Fra) Yamaha 365 pti 5. Glenn Coldenhoff (Ned) Yamaha 330 pti LA CLASSIFICA DI gara -2 Pos Nr Rider Nation Bike Time 1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:32.242 2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:39.644 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:49.396 4 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:52.229 5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:58.771 6 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:06.106 7 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:10.507 8 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:12.145 9 89 Van Horebeek, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! LA CLASSIFICA DEL1. Tim(Slo) Yamaha 485 pti 2.(Svi) Yamaha 384 pti 3. Jorge Prado (Esp) Gasgas 366 pti 4. Maxime Renaux (Fra) Yamaha 365 pti 5. Glenn Coldenhoff (Ned) Yamaha 330 pti LA CLASSIFICA DI-2 Pos Nr Rider Nation Bike Time 1 91SUI YAM 34:32.242 2 243, Tim SLO HON 34:39.644 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:49.396 4 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:52.229 5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:58.771 6 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:06.106 7 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:10.507 8 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:12.145 9 89 Van Horebeek, ...

